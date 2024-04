Rastreio do cancro da mama em vários concelhos da região

A Liga Portuguesa Contra o Cancro anunciou que vai promover rastreios do cancro da mama em vários concelhos da região com recurso a uma unidade móvel. Os concelhos e períodos agendados são os seguintes: no concelho de Mação, de 3 a 16 de Abril; em Sardoal, de 18 a 23 de Abril; no Entroncamento, de 26 de Abril a 9 de Maio; em Rio Maior, de 16 de Abril a 31 de Maio; em Salvaterra de Magos, de 15 de Abril a 22 de Maio. A campanha é dirigida a todas as utentes dos 50 aos 69 anos e cada senhora deverá realizar o rastreio de dois em dois anos. As senhoras são convidadas por carta.