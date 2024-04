Teatro Cegada de Alverca recebe apoio extraordinário

A Companhia de Teatro Cegada, de Alverca, vai receber um apoio extraordinário do município de Vila Franca de Xira no valor de 90 mil euros, como forma de compensação pelo facto da companhia ter ficado excluída dos apoios da Direcção-Geral das Artes e assim poder continuar a apresentar uma programação diversificada à comunidade. A proposta para apoiar o Cegada de forma extraordinária partiu da bancada da coligação Nova Geração, liderada por David Pato Ferreira e foi aprovada por unanimidade.

Aos 90 mil euros somam-se outros 40 mil euros que o grupo vai receber anualmente, até 2026, no âmbito dos apoios gerais à actividade dos grupos de teatro profissional do concelho, que também contemplam a vizinha companhia teatral Inestética. “A aprovação por unanimidade deste apoio anual extraordinário mantém o teatro público aberto à comunidade e a desenvolver oficinas de teatro para a infância, ciclos temáticos para estabelecimentos de ensino e criadores de dimensão nacional”, refere o Cegada em comunicado.

“A Recusa de Bartleby”, uma adaptação de Ricardo Cabaça para teatro a partir do romance de Herman Melville, é a mais recente criação encenada por Rui Dionísio e levada a cena no TEIV apenas com o apoio monetário da Fundação GDA, no âmbito das celebrações mundial do Dia Mundial do Teatro. Segundo o Cegada o TEIV fechou o primeiro trimestre do ano com um total de 20 sessões públicas vistas por um milhar de espectadores.