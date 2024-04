partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Aula gratuita de zumba assinala Mês do Coração em Torres Novas

A terceira edição do evento de Zumba vai decorrer a 4 de Maio, às 10h00, para assinalar o Mês do Coração em Torres Novas e também a importância da prática de actividade física para prevenir doenças cardiovasculares. O evento tem lugar na Praça dos Claras. A iniciativa promovida pelo município visa também incentivar o convívio e novos hábitos de vida saudáveis, dando a conhecer algumas modalidades disponíveis no Turris Estúdio das piscinas municipais como zumba e dança.

A actividade vai contar com a presença das instrutoras Carla Cambé e Rute Alves, Fátima Nascimento e Rita Matos como convidadas, e ainda a participação de Guilherme Sousa e a turma “Dance Kids” do Turris Estúdio. A iniciativa é gratuita com inscrição obrigatória.