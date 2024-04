Parque Ambiental de Santa Margarida comemora o 22º aniversário

O Parque Ambiental de Santa Margarida, no concelho de Constância, celebra o 22º aniversário com iniciativas gratuitas relacionadas com o ambiente. No dia 20 de Abril, às 10h00, vai decorrer a iniciativa “Em busca de insectos polinizadores” através de um pequeno itinerário guiado, onde se pretende que os participantes descubram que insectos asseguram a polinização das plantas com flor.

O percurso “Aqui há Aves!” é uma actividade dinamizada pela Associação Sociocultural e Ambiental 30POR1LINHA que se vai realizar a 21 de Abril, às 09h00, pelos 5,8 hectares do Parque Ambiental para descobrir, observar e identificar espécies de aves. A inscrição é obrigatória para todas as iniciativas.