Teatro Virgínia recebe concerto da banda Moonspell

Concerto vai decorrer a 13 de Abril, pelas 21h30, no Teatro Virgínia em Torres Novas.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Moonspell, emblemática banda de metal gótico portuguesa, vai actuar no sábado, 13 de Abril, no Teatro Virgínia em Torres Novas, pelas 21h30. A banda vai apresentar uma faceta acústica que pertence à tournée Soombra com novas versões dos seus clássicos. O concerto terá a duração de 90 minutos. Os bilhetes estão à venda, pelo valor de 20 euros.