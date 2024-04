Vale da Trave em festa durante três dias

Vale da Trave, no concelho de Santarém, vai estar em festa em honra de São Sebastião e São Caetano, de 12 a 14 de Abril. Os festejos começam na noite de sexta-feira, 12 de Abril, às 20h00, ficando a animação assegurada pelo artista Foka Energie, às 23h00, e, mais tarde, por AfricanGroove e o DJ Argolas. O programa contempla as habituais tradições que a jovem comissão faz questão de manter. A entrada é livre.

No sábado de manhã realiza-se o peditório acompanhado pelo grupo musical Tons da Serra. A meio da tarde o arraial promete animação musical, insuflável e animação infantil, petiscos e quermesse. O serviço de jantares começa às 20h00 e às 23h00 sobem ao palco JC Power e David C. Para encerrar, há música com o DJ Bitz Pleaze e as suas bailarinas funk, e com Peter Sundays. O último dia dos festejos, domingo, 14 de Abril, conta com uma missa às 15h00 seguida de procissão acompanhada pela Bandinha da Moca e arraial, de seguida, com animação para miúdos e graúdos, quermesse e petiscos. A partir das 19h00 há serviço de jantares e às 23h00 baile com David C.