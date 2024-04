"A minha visão do mundo" é uma exposição de desenho e pintura a aguarela de Sadhana Kembhave, natural da Índia e apaixonada por Tomar, patente na galeria de arte da Escola Jácome Ratton, em Tomar.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Escola Jácome Ratton em Tomar recebe exposição "A minha visão do mundo"

A Galeria Maria de Lourdes de Mello e Castro, na Escola Jácome Ratton, em Tomar, tem patente a exposição de desenho e pintura “A minha visão do Mundo”, de Sadhana Kembhave, natural da Índia. Na exposição são apresentadas paisagens de Goa, Alemanha, Suécia, Holanda, Portugal, entre outros, pintadas a aguarela. A exposição integra o Projeto Cultural de Escola - Plano Nacional das Artes e foi inaugurada na sexta-feira, 12 de Abril.

Sadhana Kembhave, de 62 anos, nasceu na cidade de Hyderabad, na Índia. Desde muito cedo se interessou por desenho e pintura. Durante cerca de cinco anos da sua adolescência teve aulas com o pintor e poeta Narendra Rai, artista de renome na Índia. Prosseguiu estudos superiores de Arquitectura na Universidade Tecnológica Jawaharial Nehru onde se formou em 1984 e em 2018 optou pelo desenho e pintura, começando a apresentar-se a público com regularidade: “O mundo através dos meus olhos”, em Tomar, em 2021; “Eu amo Tomar”, em 2023, e “Picture Perfect Portugal”, no mesmo ano em Óbidos. Sadhana Kembhave adora viajar e os seus quadros mostram a beleza dos lugares pelos quais já passou.