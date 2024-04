Abrantes investe 900 mil euros no movimento associativo

A Câmara Municipal de Abrantes vai disponibilizar em 2024 mais de 900 mil euros para apoio a actividades culturais, sociais, de juventude e desportivas e investimentos de colectividades. Em comunicado, o município presidido por Manuel Valamatos (PS) indica que as medidas surgem no âmbito do programa FinAbrantes - Programa de Apoio a Coletividades do Concelho de Abrantes, e vão chegar a 82 instituições, num total de 191 projectos aprovados através de protocolos assinados a 25 de Março, no Centro Cívico de Alferrarede Velha.

“Depositamos muita confiança no nosso tecido associativo, porque são eles o verdadeiro pulmão das nossas freguesias, aqueles que diariamente dinamizam e agitam a nossa comunidade fazendo acontecer no desporto, na cultura, na juventude, na acção social e em tantos outros domínios”, salienta o autarca, citado na nota. Segundo Manuel Valamatos, “desde que existe o programa FinAbrantes, em 2012, a Câmara de Abrantes apoiou directamente as associações do concelho de Abrantes em mais de seis milhões de euros” (a verba executada entre 2012 e 2023 foi de 5,5 milhões). No âmbito do programa, indicou, a medida investimento, na sua terceira edição, proporcionou já “apoio directo na casa de um milhão de euros” às associações.

O FinAbrantes é uma iniciativa municipal de incentivo a entidades concelhias que tem como objectivo manter e apoiar as actividades de entidades nas áreas da cultura, desporto, recreio, juventude e intervenção social, de forma regular e diversificada. Este ano foram concedidos mais de 905 mil euros a 82 associações, clubes e instituições locais para que, através dos 191 projectos aprovados, “possam continuar a dinamizar e a contribuir para uma vida mais activa por todo o concelho”, acrescenta Manuel Valamatos.

O pacote de apoios volta a englobar uma verba de 300 mil euros proveniente da rubrica do Orçamento Participativo, que está suspenso. Para este ano verifica-se um aumento do valor global em mais de 53 mil euros em relação ao pacote anterior, crescimento verificado também ao nível das entidades apoiadas, que subiu de 78 para 82. Para o presidente da autarquia este apoio anual “reflecte a vitalidade do movimento associativo no concelho” de Abrantes, que afirmou ser “um pilar fundamental de coesão social e do apoio aos interesses e necessidades das comunidades locais”.