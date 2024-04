Crianças felizes no campo de férias da Chamusca e Pinheiro Grande

O campo de férias da Páscoa da União das Freguesias Chamusca e Pinheiro Grande proporcionou momentos únicos às crianças do concelho da Chamusca, como passeios de jipe a bateria, um brinquedo que a junta de freguesia adquiriu. As crianças divertiram-se ainda no Kartódromo de Abrantes e tiveram oportunidade de visitar o Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, entre outras actividades.