GETAS apresenta “Auto da Barca do Inferno” no Sardoal

O Grupo Experimental de Teatro Amador de Sardoal (GETAS) vai apresentar o “Auto da Barca do Inferno” de Gil Vicente no próximo domingo, 14 de Abril, às 17h, no Centro Cultural Gil Vicente no Sardoal. A peça é encenada por José Ramalho. Os bilhetes estão à venda por dois euros.