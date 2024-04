Legalização de teatro de Alverca envolvida em teia burocrática

Ainda está a ser realizado o estudo prévio e o projecto encomendado pelo município de Vila Franca de Xira visando dar o primeiro passo para poder legalizar e posteriormente requalificar o Teatro Estúdio Ildefonso Valério (TEIV) e a sua zona envolvente, em Alverca. O espaço é a casa da companhia de teatro Cegada. O edifício está envolvido num imbróglio desde que foi construído sem licença logo após a revolução de Abril de 1974 e precisa de obras para poder continuar a funcionar como sala de espectáculos aberta ao público e permitir que o Cegada obtenha maiores apoios da Direcção-Geral das Artes.

O terreno onde está o teatro integra o domínio público municipal sendo que toda a área do edifício – que inclui também uma cafetaria, outras instalações associativas e um espaço de apoio à limpeza e higiene urbana – é gerido pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho. O espaço nunca foi formalmente objecto de escritura pela junta apesar de existirem documentos que provam a sua posse. O actual executivo da junta, liderado por Cláudio Lotra, já se mostrou disponível para avançar com a escritura, que tem de ser deliberada em assembleia de freguesia e posteriormente ceder o imóvel à Câmara de Vila Franca de Xira mas apenas quando o estudo prévio e o projecto para o espaço estiver pronto. Para legalizar o espaço é preciso desafectar o terreno do domínio público municipal e integrá-lo no domínio privado municipal implicando para isso a elaboração do estudo prévio e de um projecto, que está em curso. O objectivo da câmara é vir a promover uma requalificação completa de todo o largo em que se encontra o TEIV, incluindo o polidesportivo que se encontra ao seu lado. O município explica a O MIRANTE que os serviços municipais de cultura já efectuaram a recolha e análise das indicações, critérios, parâmetros e requisitos necessários para a concretização do estudo prévio e do projecto. Este foi um dos dossiês complicados por resolver que foram herdados pela gestão de Fernando Paulo Ferreira e um dos que há muito espera por uma intervenção.

O impasse na legalização do teatro tem gerado apreensão nos responsáveis da companhia Cegada mas também nos autarcas e eleitos das assembleias municipais e de freguesia. Numa das últimas assembleias de freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho o eleito Rui Valadas, da bancada do CDS, voltou a questionar o executivo da junta sobre os passos que têm sido dados para desbloquear o problema do teatro.

Numa acção inspectiva ao teatro no último ano, recorde-se, feita pela Inspeção-Geral das Actividades Culturais (IGAC), foram detectadas irregularidades que precisaram de ser melhoradas, incluindo a necessidade de serem criados espaços de acessibilidade diversificada aos camarins e promover uma separação entre os adereços e material de cenografia do resto do palco e dos locais onde se encontra o público.