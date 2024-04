Conversas cantadas com José Jorge Letria celebram a Liberdade em Coruche

"25 de Abril, como eu o vivi" é o nome do espectáculo que vai decorrer na noite de 24 de Abril no Museu Municipal de Coruche.

Conversas cantadas com José Jorge Letria celebra a Liberdade no Pátio do Museu Municipal de Coruche, no dia 24 de Abril.

O espectáculo "25 de Abril, como eu o vivi" é uma experiência imersiva na memória colectiva e musical de Portugal.

Criado por Vasco Letria, o espectáculo conta com a presença de José Jorge Letria, figura emblemática da música de intervenção e resistência, do actor e moderador Tobias Monteiro, do pianista António Palma e de Diogo Oliveira na voz.

Sob orientação de José Jorge Letria, jornalista, poeta, dramaturgo, ficcionista e autor de uma vasta obra literária, que em Abril de 1974 foi um dos raros civis que se encontravam ao corrente do levantamento militar, "25 de abril, como eu o vivi" cativa pela conversa intimista e enriquecedora, acompanhada por canções que se estabeleceram como banda sonora da Revolução dos Cravos.

O espectáculo insere-se nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974 no município de Coruche.