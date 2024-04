Hoje é Dia Mundial da Arte e ela celebra-se em toda a região

O Grupo de Música Popular Flor do Trevo de Alverca nasceu a 31 de Janeiro de 2008 pelas mãos de um grupo de apaixonados pelas canções tradicionais da região e do país para quem a arte é um poderoso escape para o dia a dia.

Dia 15 de Abril celebra-se o Dia Mundial da Arte e O MIRANTE foi conhecer um grupo de pessoas que não consegue viver sem ela e está a preparar um novo espectáculo no âmbito do programa Descentralidades promovido pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho.

Ser artista amador é uma libertação e um escape para os problemas e desafios do dia a dia para os membros do grupo Flor do Trevo de Alverca, uma associação criada a 31 de Janeiro de 2008 para celebrar e dar a conhecer a música tradicional portuguesa, da região mas também do resto do país.

Dia 15 de Abril celebra-se o Dia Mundial da Arte e Manuela Matosa, Jorge Matosa e João Ramalho, presidente do grupo, não têm dúvidas que é a mais potente das armas ao dispor da comunidade. “A cultura é mais forte que uma bala. É muito importante e faz movimentar pessoas e mentalidades”, defendem. Para João Ramalho, de Vialonga, ser artista amador é uma paixão que já vem de longe. Começou jovem no teatro e foi fundador do rancho da Casa do Povo de Vialonga. “Ser artista amador é uma libertação. É podermos fazer o que muitas vezes pensamos impossível na vida real mas onde conseguimos se encarnarmos uma personagem. É um escape para o dia a dia. Somos todos artistas amadores e fazemos isto nos nossos tempos livres por gosto”, explica, notando que quando vê a plateia a cantar com o grupo é isso que lhe dá emoção. As palmas, garante o grupo, são a melhor recompensa que se pode ter.

Até ao Outono a União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho está a promover o programa Descentralidades, que visa levar a cultura e o desporto a todos os bairros da freguesia e os Flor do Trevo responderam à chamada criando um musical que vai subir a palco nos dias 19 e 20 de Abril às 21h00 no Centro Cultural do Bom Sucesso, com o apoio da câmara e da junta. “Alentejo Simplesmente” é um musical a duas cores, retratando o Alentejo cinzento do fascismo com a animação e cor de um futuro em liberdade.



* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE