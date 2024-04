Caminhada em Abrantes pretende alertar para a importância da reabilitação respiratória

No dia 21 de abril, pelas 09h30, o Parque de São Lourenço, em Abrantes, é o ponto de encontro para o início da caminhada celebração do Dia Nacional da Reabilitação Respiratória. A iniciativa é organizada pela Equipa de Enfermagem de Reabilitação do Serviço de Medicina Intensiva da Unidade Hospitalar de Abrantes da ULS Médio Tejo e pretende alertar a população para a importância da reabilitação respiratória na melhoria da capacidade funcional de pessoas com doenças respiratórias crónicas.

A reabilitação respiratória é um programa personalizado e multidisciplinar que ajuda a melhorar a função pulmonar, permitindo uma maior estabilidade da doença, com menos agudizações do estado de saúde, podendo ainda contribuir para a redução da mortalidade. As inscrições para a caminhada são gratuitas, mas obrigatórias, podendo ser realizadas até ao dia 18 de Abril através do link https://forms.office.com/e/AnTzgmXHeP