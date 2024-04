Dia Mundial da Saúde assinalado em Santarém

O município de Santarém assinalou, no dia 11 de abril, o Dia Mundial da Saúde, numa sessão evocativa sobre o tema “A minha saúde, o meu direito”, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Para Alfredo Amante, vereador com o pelouro da Saúde na Câmara de Santarém, “o direito à saúde é um bem comum, essencial a todos os cidadãos, com o objectivo de promover o bem-estar e a qualidade de vida de toda a população. A iniciativa contou com uma mesa-redonda composta por Maria João Estorninho, professora catedrática da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Félix Lobelo, delegado de Saúde Pública, Eva Palha, médica nos Cuidados de Saúde Primários, Maria Manuela Vieira, enfermeira nos Cuidados de Saúde, com moderação a cargo de Hélia Dias, directora da Escola Superior de Saúde de Santarém.

O Dia Mundial da Saúde é celebrado anualmente a 7 de Abril e foi a data escolhida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) quando organizou a primeira assembleia, com o objectivo de conscientizar a população sobre os problemas críticos de saúde do mundo e mobilizar esforços para resolvê-los. O tema deste ano foi escolhido para defender o direito de todas as pessoas, em todos os lugares, de ter acesso a serviços de saúde, educação e informação de qualidade, bem como a água potável, ar puro, boa nutrição, habitação de digna, condições ambientais e de trabalho decentes e livres de discriminação. Segundo a OMS, em 2021, mais de metade da população mundial não tinha acesso a cuidados de saúde básicos.