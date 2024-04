Estabelecimento Prisional de Alcoentre e Joaquim Lambéria vencem concurso de vinhos de Azambuja

O Estabelecimento Prisional de Alcoentre com os melhores branco e rosé, e Joaquim Lambéria, da União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, com o melhor tinto foram os vencedores da 41ª edição do Concurso de Vinhos do Produtor do Município de Azambuja, que teve o seu desfecho na Ávinho- Festa do Vinho e das Adegas.

Prosseguindo a aposta na valorização do concurso, a Câmara de Azambuja atribuiu prémios monetários de 250 euros aos terceiros, 500 euros aos segundos, e 750 euros aos primeiros classificados, em cada uma das três categorias- brancos, tintos e rosés, que visam a promoção dos vinhos locais, da economia e do concelho.

Nesta edição do concurso, organizado pelo município com a colaboração das juntas de freguesia, participaram mais de três dezenas de produtores com predominância de vinhos tintos. De acordo com os provadores convidados, a colheita 2023 pode ser considerada de boa qualidade, justificando-se que para além do pódio tenham sido atribuídas várias menções honrosas.

O painel de provadores avaliou os vinhos concorrentes no modelo habitual de “prova cega” e foi composto pelos enólogos credenciados Cármen Santos, Rita Conim, Manuel Machado, Jorge Páscoa, Hernâni Magalhães, Cruz Ferreira e Sérgio Oliveira.