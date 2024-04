Fernando Tordo dá concerto em Coruche

Fernando Tordo vai dar um concerto em Coruche no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. O músico sobe ao palco do pátio do Museu Municipal no dia 26 de Abril, pelas 22h00, com o espectáculo "50 Anos de Abril – Parabéns a Nós".

A data é celebrada pelo músico através das canções, histórias e memórias marcantes do espírito de Abril, num alinhamento que inclui temas especiais como “Tourada”, “Apenas o meu Povo” ou “Café”, sem esquecer “Estrela da Tarde” ou “Cavalo à Solta”.