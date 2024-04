Passeios da Liberdade voltam a Mação

O município de Mação vai realizar, no dia 25 de Abril, os tradicionais “Passeios pela liberdade” no concelho. A pé ou de bicicleta, para adultos e crianças, estão disponíveis três tipos de passeio.

O primeiro a iniciar, pelas 8h00, é o passeio de bicicleta para adultos, dividido em dois percursos, de 25 e 50 quilómetros. Meia hora depois começa a concentração para o passeio pedestre num percurso único de 8,5 quilómetros com início no Largo dos Combatentes, seguindo pela Bufareira, Rosmaninhal, Alto do Casal e Pista da Boavista, terminando no ponto de partida. Às 9h30 começa o passeio infantil de bicicleta, também com dois percursos de 1,5 quilómetros para crianças entre os 6 e 8 anos e de oito quilómetros, para a faixa etária dos 9 aos 14 anos.

As inscrições podem ser realizadas online em https://formulario.cm-macao.pt/formularios/25abril2024 e decorrem até as 12h00 do dia 22 de Abril.