Alcanena assinala 50 anos da democracia com actividades até Outubro

Teatro, música, literatura, exposições e mostras documentais temáticas integram o programa das comemorações em Alcanena dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, com actividades que se estendem até Outubro, anunciou o município. As comemorações arrancaram no dia 6 de Abril, com a exposição "Memórias da Terra Vermelha", na Galeria Municipal, integrando registos de ex-combatentes do concelho na Guerra Colonial. A biblioteca municipal vai acolher duas sessões do “Projecto Aurora”, pelo Raiar - Laboratório Criativo, peça que relata a história de uma estudante universitária presa e torturada pela PIDE-DGS em Maio de 1973, por lutar contra a ditadura e defender o fim da Guerra Colonial, um trabalho com investigação, texto, criação e interpretação de Inês Melo.

O feriado de 25 de Abril, que assinala os 50 anos da Revolução dos Cravos, será dedicado às comemorações oficiais, no edifício dos Paços do Concelho de Alcanena. O programa de celebrações dos 50 anos do 25 de Abril fechará o mês no dia 27, com um “Encontro de Poesia” sobre Zeca Afonso, na biblioteca municipal.

Em Maio, Junho, Setembro e Outubro também há iniciativas, como por exemplo um “Encontro de Migrantes” residentes no concelho de Alcanena, o espectáculo de teatro "Antiprincesas: Catarina Eufémia", entre outros.