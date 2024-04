Ourém recebe espectáculo de dança “A Viagem” que tem percorrido o país

Espectáculo que alia a dança tradicional à contemporânea, criado pela coreógrafa Filipa Francisco, envolve o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Fátima e vai decorrer no Teatro Municipal de Ourém, a 27 e 28 de Abril.

O espectáculo “A Viagem”, baseado na relação da dança contemporânea com a dança tradicional, vai ser apresentado a 27 e 28 de Abril no Teatro Municipal de Ourém, às 21h30 e 17h00, respectivamente. A peça criada pela coreógrafa Filipa Francisco foi apresentada ao público pela primeira vez em 2011. Após uma pausa pela pandemia, o espectáculo regressa aos palcos este ano em colaboração com o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Fátima. Filipa Francisco tem investigado as danças tradicionais locais, juntamente com o grupo folclórico para criar uma nova versão.

“A Viagem” já teve 24 recriações dentro e fora do país, sendo que em cada local de apresentação o espectáculo tem sido apresentado com grupos folclóricos locais, como o Grupo Folclórico “Os Camponeses” de Riachos. A ideia surgiu durante uma viagem da coreógrafa à Palestina, onde conheceu a Companhia de Dança Tradicional e Contemporânea El-Funoun, percebendo que a dança tradicional não tem de permanecer ao abandono da modernidade, além da modernização não anular as tradições.