Cavaleiro Rui Salvador em palestra taurina na Chamusca

A União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande vai levar a cabo uma palestra taurina com o cavaleiro Rui Salvador, no ano em que comemora 40 anos de alternativa e se despede das arenas. O toureiro que mais vezes actuou na Praça de Touros da Chamusca irá estar presente no Edifício Sérgio Carrinho, onde decorre a Universidade Sénior e os Campos de Férias da União das Freguesias, no domingo, 21 de Abril, às 16h30. A iniciativa está inserida num ciclo de palestras promovidas pela Junta de Freguesia e a entrada é livre.

O cavaleiro de Tomar estreou-se em público a 13 de Fevereiro de 1976, em Vila Nova da Barquinha, tendo-se tornado cavaleiro de alternativa a 9 de Agosto de 1984, no Campo Pequeno. “A temporada que está a ser delineada irá passar por actuar nas praças que ajudaram na construção da sua carreira e a cimentaram no panorama taurino”, referiu o gabinete de imprensa de Rui Salvador em Fevereiro deste ano.