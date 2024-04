Feira de Época em Torres Novas é uma viagem no tempo até 1273

Torres Novas faz mais uma viagem no tempo, por ocasião da sua feira de recriação histórica, este ano sob o mote “A Carta de Feira de 1273”, que vai decorrer de 29 de Maio a 2 de Junho. Vão ser cinco dias em que será possível participar em inúmeras oficinas temáticas, experienciar cheiros e sabores da época, assistir a momentos de recriação, de teatro, música e dança ou simplesmente passear pelo recinto, apreciando os produtos e iguarias que os mercadores têm para oferecer.

Nesta edição a recriação histórica vai transportar os visitantes ao tempo em que Afonso III reinava em Portugal. Após várias contendas com o seu já falecido irmão, D. Sancho II, e depois da conquista definitiva do Algarve, El-Rei pacificou o território e pôs fim às lutas com Castela, casando com D. Beatriz, filha de Afonso X de Castela, o Sábio. Organizou administrativamente o território, fez novas leis e mandou que se divulgassem e cumprissem. Cunhou nova moeda num tempo em que Lisboa passava a capital do reino. Ordenou ainda que se fizessem feiras, atribuindo Cartas de Feira a várias vilas e cidades de Portugal, que ofereciam coesão ao território, aproximavam povos e vizinhos. A vila de Torres Novas cedo recebeu a sua Carta de Feira no ano de 1273.

As pulseiras livre-trânsito para os cinco dias vão estar em pré-venda de 7 a 24 de Maio, ao preço promocional de seis euros. Durante o evento, a mesma pulseira passa a ter o custo de 10 euros, sendo a pulseira diária (válida apenas para um dia) a seis euros. As crianças até aos 12 anos (inclusive) têm entrada gratuita. Durante a pré-venda, as pulseiras poderão ser adquiridas na tesouraria do município, Teatro Virgínia, Piscinas Municipais Fernando Cunha, Agriloja de Torres Novas e online em bol.pt. Durante o evento, estarão disponíveis nas bilheteiras junto ao recinto, durante o evento.