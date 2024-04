Ferreira do Zêzere assinala Revolução dos Cravos com música, teatro e poesia

O município de Ferreira do Zêzere vai assinalar os 50 anos da Revolução de Abril com um programa entre 24 e 28 de abril que inclui música, teatro, poesia, exposições e uma sessão solene. No feriado nacional a manhã inicia-se com uma encenação poética na escola sede do agrupamento, pelos alunos do 5.º ano, que vão apresentar o poema “A paz sem vencedor nem vencidos”, de Sophia de Mello Breyner Andresen, seguindo-se uma largada de pombos junto ao mercado municipal.

A tarde do dia 25 congrega uma série de actividades, nomeadamente uma arruada da Filarmónica Ferreirense e da Filarmónica Frazoeirense, em acção que precede o tradicional hastear das bandeiras nos Paços do Concelho, seguindo-se uma sessão solene no Cineteatro Ivone Silva, um teatro de rua e a actuação do Clube de Teatro da Escola Pedro Ferreiro e das duas bandas filarmónicas. Ainda no mesmo dia, no centro cultural, serão inauguradas duas exposições em simultâneo.

O programa termina no dia 28 com o “Concerto de Abril”, na sede da Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense, onde será apresentado o novo maestro, Bruno Praia.