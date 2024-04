Pombalinho recua no tempo e vive dia medieval

No sábado, 20 de Abril, a freguesia do Pombalinho vai viver um dia medieval, numa iniciativa que pretende proporcionar uma experiência daquilo que os antepassados viveram. No evento poderá encontrar diferentes espaços: um Acampamento Medieval, Sala de Armas, Cozinha, Taberna e Porco no Espeto. Vai ter oportunidade de apreciar Danças da Época e terminar o dia com um Jantar Medieval (que necessita de inscrição).

Para viver a experiência de uma forma intensa tem a possibilidade de alugar um traje adequado à ocasião, estando a parte da animação a cargo dos Thomar Honoris. A iniciativa conta com organização da Casa do Povo do Pombalinho e da Câmara Municipal da Golegã, com os apoios da Junta de Freguesia Pombalinho e da Associação de Desenvolvimento Regional Tejo D' Honra.