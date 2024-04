Bienal de Coruche com concurso aberto para residências artísticas

A 11ª edição da Bienal de Coruche - Percursos com Arte, que vai decorrer entre 19 de Outubro e 3 de Novembro, já tem concurso aberto para residências artísticas que vão realizar-se em todo o concelho de 30 de Setembro a 13 de Outubro. As inscrições podem ser feitas até 23 de Junho nas áreas de Artes Visuais, Artes Performativas e Cruzamentos Disciplinares (escultura/instalação; fotografia/vídeo; movimento/performance; pintura; desenho; land-art; arquitectura/paisagismo; som/produção musical)

Sob o tema "Território", a edição deste ano da Bienal de Coruche promove a descentralização das actividades estabelecendo pontes entre artistas e comunidades locais em diversas localidades do concelho. O município explica, em nota de imprensa, que com uma longa tradição de diálogo entre arte e espaço público, a Bienal estimula a produção de obras que reflictam as singularidades do território contribuindo para o enriquecimento cultural da região. As normas e os formulários de participação estão disponíveis no site da Bienal.

O evento é organizado pela Câmara de Coruche em parceria com o museu municipal e é a segunda edição a realizar-se com residências artísticas em diversas localidades do concelho, proporcionando o contacto entre artistas e comunidades locais nas várias freguesias, que conta a sua história com identidade própria. O concurso para Residências Artísticas marca o início de uma jornada criativa que vai culminar numa grande celebração da arte visual entre 19 de Outubro e 3 de Novembro.