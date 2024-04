Evento de estátuas vivas "Quadros de Abril" transferido para domingo

A iniciativa Estátuas Vivas "Quadros de Abril", prevista para este sábado, 20 de Abril, na Praça da República, em Tomar, foi cancelada devido à instabilidade do tempo e à possibilidade de chuva. O evento foi transferido para domingo, 21, a partir das 15h30, terminando um pouco mais tarde, às 18h30. Regressa à Praça da República na tarde de 25 de Abril, quinta-feira, com alguns dos quadros.

As restantes actividades previstas para este sábado, em Tomar, mantêm-se, nomeadamente: Arruada Poética, com Paulo Condessa às 15h30, centro histórico; inauguração da exposição de fotografia "I circled the island and things started to look on themselves" de Hélio Marques Pereira, às 15h30, na Casa dos Cubos; inauguração da exposição "Os Caminhos para a Liberdade", com trabalhos dos alunos dos Agrupamentos de Escolas do concelho, às 16h00, na Casa Manuel Guimarães; e o espectáculo "Epopeia" da Filarmónica Fraude em versão rock e coral, pelo Coro Misto Canto Firme e músicos convidados, com direcção do maestro António Sousa, pelas 21h30, no Cine-Teatro Paraíso.