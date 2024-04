Xira Sound Fest regressa a VFX com transportes de borla

No festival Xira Sound Fest (XSF) deste ano em Vila Franca de Xira vai haver um comboio especial e gratuito às 02h00 a ligar o Parque das Nações, em Lisboa, à estação de Vila Franca de Xira, para ajudar os festivaleiros da região a chegar a casa com maior conforto. Esta foi uma das principais novidades avançadas pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, durante a apresentação à imprensa na tarde de sexta-feira, 12 de Abril, da segunda edição do XSF, que se realizou num lotado auditório da Escola Secundária Dom Martinho Vaz de Castelo Branco na Póvoa de Santa Iria.

“Quisemos criar este comboio especial porque sabemos que muitos jovens que querem vir ao festival ainda não têm carta nem ninguém que os possa trazer ou buscar, daí nos termos lembrado de criar este comboio para vos levar a casa”, anunciou Fernando Paulo Ferreira. Para quem vive a norte de Vila Franca de Xira, como Castanheira do Ribatejo, o município vai disponibilizar um autocarro gratuito.

Outra das novidades anunciadas pelo município foi a criação do programa “Som do Silêncio”, que vai permitir uma tradução simultânea em língua gestual portuguesa das letras que estão a ser cantadas para que a comunidade surda também possa desfrutar do espectáculo. “Queremos integrar toda a malta e queremos que este seja um festival para todos”, anunciou o autarca, lembrando que vai ser reforçada a zona de street food.

Tal como no ano passado, o XSF volta a realizar-se no Parque Urbano do Cevadeiro, que vai merecer atenção especial das autoridades policiais. O festival está agendado para os dias 8 e 11 de Maio com um programa variado que está disponível para consulta. O vereador com o pelouro da Juventude, João Pedro Baião, anunciou os cabeças de cartaz desta edição: Nuno Ribeiro, Bárbara Bandeira, DJ John Goulart, Virgul, Filipe Karlsson, Karetus, Syro, Nenny e o espectáculo Revenge of the 90s On Tour.

A entrada volta a ser livre todos os dias e os concertos começam sempre pelas 21h00. O Xira Sound Fest decorre ao mesmo tempo do “Maio, Mês da Juventude”, um programa onde estão marcados vários eventos para os jovens do concelho, incluindo concertos, espectáculos, dança, exibições de artes e desporto. Um exemplo será a realização, na Póvoa de Santa Iria, da Liga APL Skate no dia 18, pelas 15h30, no skateparque Quinta da Piedade. Outros destaques da programação são as gentes da terra, por exemplo, que actuam no dia 19 de Maio, em Alhandra, com um espectáculo dos Dance Life Academy, na Sociedade Euterpe Alhandrense. Também estão em agenda os Welcome Dance no dia 12 de Maio, na SFRA de Alverca, e concertos em Castanheira do Ribatejo, dia 17 de Maio, com TAGUS e M.I.N.A.S.