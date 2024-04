Feira das Tertúlias vai animar Vila Franca de Xira e espera mais de 20 mil visitantes

De 3 a 5 de Maio as principais tertúlias da cidade de Vila Franca de Xira voltam a reunir-se no Largo dos Forcados e na praça de toiros Palha Blanco, para a sua quinta edição da Feira das Tertúlias, promovida pela Associação das Tertúlias Tauromáquicas de Vila Franca de Xira e que tem o apoio do município.

A organização espera bater os 20 mil visitantes do ano passado e não vai faltar animação e tauromaquia para todos os gostos. O programa é vasto mas aqui ficam alguns destaques para apontar na agenda: A abertura da feira e das tasquinhas está marcado para sexta-feira, 3 de Maio, às 18h00, largando-se um toiro uma hora depois no Largo 5 de Outubro e a inauguração da feira a acontecer às 20h00 no seu palco principal, onde vão passar artistas como o grupo Al Compás Remember às 22h30 e Miguel Bravo à meia noite. Outros nomes a subir ao palco são o grupo Baila Maria dia 4 às 23h00 e uma festa dos anos 80 com DJoana às 00h30 de 4 de Maio. Pelo meio do vasto programa destaque para a actuação do rancho típico “Os Avieiros” de Vila Franca de Xira dia 3 às 20h30, há um desfile de tertúlias às 12h00 de sábado dia 4 de Maio, o grupo de cavaquinhos da ARPIA às 14h00 de sábado, uma demonstração dos 40 anos da escola de toureio José Falcão às 14h30 de sábado, um treino dos forcados nesse mesmo dia às 15h00 e um colóquio internacional às 15h30 no palco das tertúlias, também dia 4 de Maio.

Domingo, dia 5 de Abril, há uma largada de um toiro às 10h30, às 16h00 a apresentação do cartel para o Colete Encarnado deste ano e às 17h00 a quinta corrida de toiros das tertúlias na Praça de Toiros Palha Blanco. Às 21h00 o Clube de Fado de Vila Franca de Xira fecha a festa de forma tradicional com fados no palco principal.