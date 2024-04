25 de abril em Tomar com estátuas vivas, música, assembleia municipal e festival taurino

Eventos para todos os gostos em Tomar no dia em que se comemoram os 50 anos do 25 de abril.

O próximo dia 25 de abril vai ser de festa em Tomar, com estatuas vivas na Praça da República, onde serão recriados quadros icónicos de abril de 74. Haverá também música no Cineteatro Paraíso, o espetáculo “Revolução que foste minha” mistura música e literatura e é organizado pela companhia A Tenda e Musicamera. Já a Assembleia Municipal comemorativa dos 50 anos de liberdade irá decorrer à tarde na Biblioteca Municipal de Tomar. O dia fica ainda marcado pelo Festival Taurino a favor do Grupo de Forcados Amadores de Tomar, na Praça de Toiros José Salvador.

As estatuas vivas vão marcar presença na Praça da República entre as 15h30 e as 18h00. Serão recriados quadros que marcaram o 25 de abril de 1974. A organização é da Selway Statues e do Município de Tomar.

O espetáculo “Revolução que foste minha” apresenta-se como uma criação cénica multidisciplinar, que mistura prosa, poesia, música e imagem. Em palco estarão uma atriz/pivot, uma cantora plural e uma orquestra criativa. A organização refere que o espetáculo irá abordar a “temática da condição feminina e da forma como, em Portugal, se operaram transformações tectónicas na vivência social, cultural, sexual, familiar, política e laboral da mulher ao ritmo das brechas, sonhos e mundos que abril abriu”. Vai decorrer ao final da tarde no Cineteatro Paraíso.

A Sessão Solene da Assembleia Municipal de Tomar comemorativa dos 50 anos de liberdade vai ter lugar na Biblioteca de Tomar, a partir das 16h00. O MIRANTE sabe que a cerimónia vai iniciar com leituras de textos alusivos ao 25 de abril, por alunos dos agrupamentos de escolas do concelho. Haverá intervenções do Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, dos representantes dos grupos municipais e do Presidente da Câmara. Para terminar, vai existir um momento musical.

O Festival Taurino a favor do Grupo de Forcados Amadores de Tomar marca o arranque da temporada 2024, na Praça de Toiros José Salvador, que assim inicia mais cedo com este espetáculo. Em praça estarão os cavaleiros Ana Batista, Gilberto Filipe, Moura Caetano, Parreirita Cigano, Paco Velásquez e o praticante Manuel de Oliveira. As pegas estarão a cargo dos forcados do Ribatejo, Tomar e Académicos de Elvas. Tem início marcado para as 17h00. O festival estava previsto para o domingo de Páscoa, mas foi adiado devido ao mau tempo, por decisão da empresa Aplaudir.