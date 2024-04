Caminhada ao pôr-do-sol em Rio Maior

partilhe no Facebook

A Junta de Freguesia de Rio Maior está a organizar uma caminhada ao pôr-do-sol no âmbito dos 50 anos do 25 de Abril de 1974. A caminhada parte da junta de freguesia na sexta-feira, 26 de Abril, às 19h00, com o tema “Liberdade”. O evento tem a presença e testemunho de Eduardo Agostinho, de Rio Maior.