Concerto da Primavera do Orfeão de Almeirim

O Cine-Teatro de Almeirim é o palco para mais uma iniciativa do Orfeão de Almeirim, desta vez o Concerto da Primavera. O espectáculo decorre dia 5 de Maio às 16h00 e as entradas são gratuitas. Participam no concerto, além do grupo anfitrião, o Grupo Coral Harmonia de Santiago do Cacém.