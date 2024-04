Iniciativa é organizada pela Human Coop, Crl e pelo município de Abrantes, dia 27 de Abril, na Casa do Povo de São Miguel do Rio Torto. Objectivo é assinalar o Dia Mundial da Dança e juntar vários grupos de dança tradicionais.

Festival de Dança Com todos e Para Todos em S. Miguel do Rio Torto

A Human Coop, Crl, em parceria o município de Abrantes, organiza, no dia 27 de Abril, o Festival de Dança Com todos e Para Todos na Casa do Povo de São Miguel do Rio Torto. O objectivo é assinalar o Dia Mundial da Dança com uma jornada de convívio, juntando os vários grupos e de dança do concelho de Abrantes. A Human Coop, Crl é uma associação de âmbito cultural, que tem por objectivo promover as tradições do Ribatejo e de Portugal através da dança, organizando aulas regulares de danças tradicionais, eventos mensais com oficinas, bailes e o festival anual de danças de Verão "Dançarão".

O Festival começa às 14h00 com a actuação de vários grupos de Dança Sénior dos concelhos de Abrantes, Constância e Mação, os quais são dinamizados pela Human Coop através das Academias da Mente , e ainda com a participação da Dança Sénior Madeira. Seguem-se as actuações da Marina Dance Center, da Companhia dos Alegres, do Rancho Folclórico e Etnográfico dos Casais Revelhos. Decorre também uma oficina de dança dinamizada pela Associação Dançarém, voltada para as danças tradicionais.

À noite actua o Rancho Folclórico da Casa do Povo de São Miguel do Rio Torto e há um concerto-baile com música ao vivo pelo grupo Não És Tu Sou Eu, trio dedicado à reinterpretação da música tradicional portuguesa, composto pelos músicos Inês Lopes e João Godinho, nas concertinas, e Pedro Calado, na percussão.