Inscrições abertas na Feirourém para expositores, divertimentos e street food

Aproxima-se a edição de 2024 da Feirourém, evento que pelo seu histórico e atracções é já uma referência não só em Ourém, mas em toda a região e no país.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Já estão disponíveis as inscrições para expositores que pretendam participar na Exposição de Actividades Económicas e Artesanato, assim como para ocupação de espaços nos sectores de diversões e comidas (Street Food). Os interessados deverão consultar a documentação disponibilizada e realizar a sua inscrição, de acordo com os critérios definidos nos respetivos normativos.

A Feirourém’24 vai decorrer entre os dias 19 e 23 de Junho, no Parque da Cidade António Teixeira e no Centro Municipal de Exposições, e integra uma programação diversificada que inclui os grandes concertos de José Malhoa, Mariza, Calema e Quinta do Bill, entre outros espetáculos distribuídos pelo recinto.

Brevemente será iniciada uma segunda fase de inscrições, destinada a candidaturas para exploração de bares e restaurantes na Feirourém 2024. A Feirourém é um evento que se realiza anualmente com o objectivo de recuperar usos, costumes e tradições do concelho de Ourém, atraindo um grande número de visitantes e expositores. Com espectáculos variados e de grande qualidade, além de uma Exposição de Actividades Económicas e Artesanato e mostras da gastronomia local, a Feirourém tem registado um crescimento consistente e consolidado o seu estatuto enquanto evento fundamental na agenda cultural regional e nacional.