“Cálice do Descontentamento” é organizado pela Companhia Cegada, em parceria com a Orquestra de Vialonga e a Associação de Exilados Políticos Portugueses.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Palha Blanco recebe espectáculo para assinalar os 50 anos do 25 de Abril

“Cálice do Descontentamento” é o nome do espectáculo que vai decorrer na Praça de Touros Palha Blanco, em Vila Franca de Xira, e que assinala os 50 anos do 25 de Abril de 1974.

A iniciativa é da Companhia Cegada em parceria com a Orquestra de Vialonga, e a AEP 61-74, Associação de Exilados Políticos Portugueses, e vai decorrer dia 27 de Abril, às 21h00.

Segundo a organização o espectáculo dá uma visão ampla sobre o período do fascismo português. A reprodução histórica oferecerá aos visitantes a oportunidade de entender melhor os desafios e sacrifícios enfrentados por aqueles que lutaram contra a ditadura em Portugal.

“Cálice do Descontentamento” é um dos 45 projectos apoiados pelo programa “Arte pela Democracia”, uma iniciativa da Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril em parceria com a Direcção-Geral das Artes.

As entradas para o espectáculo são livres.