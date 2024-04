Conferência em Santarém sobre os mais antigos vestígios humanos em Portugal

“Os mais antigos vestígios da presença humana no território português” é o tema da próxima conferência do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém. A sessão vai realizar-se no dia 2 de Maio pelas 18h30 no salão nobre da Câmara Municipal de Santarém, tendo como orador o professor João Luís Serrão da Cunha Cardoso.