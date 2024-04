Festival do Peixe do Rio regressa às Caneiras

A União de Freguesias da Cidade de Santarém vai organizar a segunda edição do Festival do Peixe do Rio, que vai decorrer de 16 a 19 de Maio na aldeia avieira das Caneiras. A iniciativa vai contar com um apoio financeiro de 10 mil euros por parte da Câmara de Santarém, conforme deliberação unânime do executivo.

Além de pretender divulgar a peculiar aldeia de Caneiras e a sua ligação ao rio, o festival exalta a gastronomia típica ribeirinha à base de peixe do rio. Na primeira edição, cerca de 1500 pessoas passaram pelo certame durante os três dias. A organização pretende ter ainda mais sucesso nesta segunda edição, onde, para além da gastronomia, há também animação musical.