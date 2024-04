Apanha da Espiga na semana da Ascensão promovida pela Junta da Chamusca

A União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande realiza no próximo dia 9 de Maio a tradicional “Apanha da Espiga” e à semelhança de anos anteriores, convida toda a população para participar na tradição, realizada em Quinta-Feira de Ascensão, que é um símbolo especial dos costumes e tradições do concelho.

O início do evento tem lugar junto ao Jardim Joaquim Maria Cabeça (Jardim Maria Vaz), às 8h00, seguindo-se para os campos da região para a tradicional apanha da espiga, em carroças, charretes, bicicleta ou a pé, e pelas 10h00 haverá um lanche partilhado.

A Quinta-feira de Ascensão é o dia mais importante das festas anuais do concelho da Chamusca e, como manda a tradição, é feita a apanha da espiga nos campos da região em que o ramo de espiga é composto por três espigas de trigo, três malmequeres amarelos e três papoilas, mais um ramo de oliveira em flor, um esgalho de videira com o cacho em formação e um pé de alecrim ou de rosmaninho florido. As espigas querem dizer fartura de pão; os malmequeres, riqueza; as papoilas, amor e vida; a oliveira, azeite e paz; a videira, vinho e alegria; o alecrim ou rosmaninho, saúde e força.