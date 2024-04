Cidade do Cartaxo ocupa um lugar especial no coração da banda ribatejana que vai celebrar em palco os 37 anos de carreira com um concerto especial que promete unir toda a comunidade.

The Lucky Duckies celebram aniversário em palco na Festa do Vinho do Cartaxo

A festa e o brinde aos 37 anos de carreira dos The Lucky Duckies vai ser feito em palco na Festa do Vinho do Cartaxo, na noite de 26 de Abril, onde a banda de Marco António e Cláudia Faria terá honras de abertura do certame.

No dia anterior, em que se celebram os 50 anos da revolução de Abril, a banda celebra também a sua fundação mas optou por deixar a festa para o concerto do Cartaxo no dia seguinte, de forma a fazer a festa rodeado do seu público. O concerto está marcado para as 22h00 e estão prometidos momentos emotivos de vintage swing & rock’n’roll que prometem entusiasmar a plateia com o glamour de outros tempos, no que a banda diz ser a harmonia perfeita para acompanhar os vinhos que ali vão ser degustados.

O Cartaxo foi, curiosamente, uma cidade importante para o percurso dos The Lucky Duckies. “Foi o Cartaxo que alavancou o início da nossa carreira quando começámos a tocar em algumas discotecas do concelho. Não negamos as nossas origens ribatejanas e a importância das nossas cidades no início da nossa carreira”, recorda a O MIRANTE o vocalista da banda, Marco António, que confessa outra curiosidade menos conhecida do público. “O primeiro beijo que dei à Cláudia foi na antiga discoteca Lips do Cartaxo”, conta o fundador da banda, evocando um momento feliz que imortalizou o Cartaxo para sempre na vida dos The Lucky Duckies.