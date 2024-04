partilhe no Facebook

Forte da Casa com mural alusivo aos 50 anos do 25 de Abril

Foi inaugurado esta manhã, no Forte da Casa, um mural alusivo aos 50 anos do 25 de Abril. João Pereira foi o autor do desenho que embelezou a parede, localizada junto às piscinas municipais, num trabalho que demorou dez dias a estar concluído.

O momento da inauguração contou com a colaboração das crianças do Instituto de Apoio às Criança, CERCI póvoa e Associação de Solidariedade Social de Apoio à Família.

As paredes à volta da piscina vão ser pintadas durante o mês de Maio por alunos e posteriormente inauguradas. O muro junto à piscina foi recentemente pintado por alunos da escola secundária do Forte da Casa.