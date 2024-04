Ideias de Amílcar Cabral para a liberdade em evento poético musical em Benavente

De entrada livre, o espectáculo recorre a músicas relacionadas com a luta de Amílcar Cabral e com base em alguns dos seus textos.

As ideias de Amílcar Cabral para a libertação de Cabo Verde e da Guiné-Bissau são o mote de um evento poético musical que reúne hoje, em Benavente, actores e músicos numa homenagem ao líder africano. Esta celebração cultural decorre no Cineteatro de Benavente e vai contar com o desempenho de Manuel Estevão, no papel de Amílcar Cabral, e da cantora Sofia Carvalho, acompanhada pelos músicos Armando Tito (violão), Djone João Paulo Santos (cavaquinho), Lopes Blimundo (percussão) e Nando Andrade (teclas).

De entrada livre, o espectáculo recorre a “músicas relacionadas com a luta de Amílcar Cabral e com base em alguns dos seus textos”, segundo informação da Câmara Municipal de Benavente, que incluiu o evento nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

“Com as suas ideias para libertar a Guiné e Cabo Verde do colonialismo português, Amílcar Cabral influenciou outros movimentos independentistas africanos e contribuiu para o 25 de Abril, em Portugal”, lê-se na nota que acompanha a divulgação do espectáculo. O centenário do nascimento de Cabral será assinalado com várias iniciativas em Portugal, Cabo Verde e na Guiné-Bissau.

O líder histórico da independência guineense e cabo-verdiana nasceu na Guiné-Bissau em 12 de setembro de 1924, tendo partido para Cabo Verde com oito anos. Licenciou-se em Portugal e desenvolveu vários trabalhos na área da agronomia.