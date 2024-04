Contagem decrescente para o Xira Sound Fest

Parque Urbano do Cevadeiro vai ser palco da segunda edição do festival de 8 a 11 de Maio. Nuno Ribeiro, Bárbara Bandeira, Nenny, Syro, Karetus, Filipe Karlsson e Virgul são os artistas convidados e as entradas são gratuitas.

O Xira Sound Fest (XSF) está de regresso ao Parque Urbano do Cevadeiro, de 8 a 11 de Maio, em Vila Franca de Xira.

Nuno Ribeiro, Bárbara Bandeira, Nenny, Syro, Karetus, Filipe Karlsson e Virgul são os músicos que vão pisar o palco principal.

O evento integra a programação do “Maio, Mês da Juventude” e apresenta ainda outras nuances, como desporto e exposições.

Vai haver um comboio especial e gratuito às 02h00 a ligar o Parque das Nações, em Lisboa, à estação de Vila Franca de Xira, para ajudar os festivaleiros da região a chegar a casa com maior conforto.

Para quem vive a norte de Vila Franca de Xira, como Castanheira do Ribatejo, o município vai disponibilizar um autocarro gratuito.

Nesta segunda edição foi criado o “Som do Silêncio”, que vai permitir uma tradução simultânea em língua gestual portuguesa das letras que estão a ser cantadas para que a comunidade surda também possa desfrutar do espectáculo.

As entradas para o festival são livres e os concertos começam sempre pelas 21h00 terminando às 02h00. O recinto de street food abre a partir das 19h00.

Para o arranque, a 8 de Maio, o XSF apresenta Nuno Ribeiro e Bárbara Bandeira. Segue-se o Dj John Goulart para encerrar a animação da noite.

No dia 9 de Maio, feriado Municipal, Vila Franca de Xira recebe o “Revenge of the 90’s – The ultimate 90’s experience” para reviver e dançar os grandes êxitos desta década.

Dia 10 os concertos abrem com Nenny, cantora natural de Vialonga, seguindo-se Syro e os Karetus.

A 11 de Maio o palco pertence a Filipe Karlsson, a Virgul e, a encerrar o festival, “I Love Baile Funk”, conduzido pelos DJ’s André Henriques e Gonçalo Roque.