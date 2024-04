Amigos do Passeio Clássico têm agora um espaço próprio e com condições para os grandes eventos que realizam.

Inauguração da sede do moto clube Amigos do Passeio Clássico

No passado dia 25 de Abril, os Amigos do Passeio Clássico (APC), nas Fontainhas, em Santarém, inauguraram a nova sede, numa iniciativa que juntou cerca de quatro centenas de pessoas. Depois do almoço de convívio realizou-se a actuação da banda Trio D'ataque e ao longo da tarde o espectáculo do DJ “Donzilandia”.

Ao final da tarde realizou-se o descerrar da placa alusiva ao evento com a presença do presidente da União de Freguesias da cidade de Santarém, Diamantino Duarte, e o presidente dos Amigos do Passeio Clássico, José Carlos Baeta. Os APC têm agora um espaço próprio e com condições para os grandes eventos que ao longo dos cinco anos da sua existência foram realizando.