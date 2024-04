Mês da Cultura Tauromáquica de Azambuja arranca no primeiro de Maio

Azambuja volta a celebrar, de 1 a 22 de Maio, o Mês da Cultura Tauromáquica, certame dedicado à tauromaquia, com várias exposições, colóquios e espectáculos, que este ano cumpre a vigésima edição e que termina com a realização da Feira de Maio de Azambuja, de 23 a 27 de Maio.

O arranque está marcado para as 20h30, de 1 de Maio, no Auditório do Centro Social Paroquial de Azambuja, com a apresentação das exposições organizadas pelo município e o primeiro momento de animação. A palco sobe a Escola de Sevilhanas Las Hermosas, da Associação Cultural A Poisada do Campino, numa actuação que servirá de comemoração do 10º aniversário da escola.

A mostra "Taurus Murus" é uma das exposições que vai estar em destaque pelas ruas da vila, com as suas telas de grande dimensão ligadas ao mundo da tauromaquia, seus intervenientes e particularidades. Por sua vez, a exposição "Em busca do tesouro da Feira de Maio" estará patente na Biblioteca Municipal de Azambuja, e é uma mostra de ilustrações de Rui Cardoso criadas para o livro com o mesmo título. Haverá, ainda, uma exposição de fotografia intitulada "A Feira de Maio", programada para o espaço da Praça de Touros Dr. Ortigão Costa.

Ao longo do primeiro fim-de-semana de Maio vai realizar-se o colóquio "Toiroearte" que terá como oradores individualidades ligadas às áreas da música, pintura, literatura, culinária, dança e escultura; uma feira de fotografia taurina; o espectáculo "Azambuja Sevillaníssima" - VI Festival de Escolas de Sevilhanas; e ainda o cortejo e missa campal.

Para o fim-de-semana seguinte estão anunciados o colóquio "Parlatoiro", com representes de vários partidos políticos que irão falar sobre o que a festa de toiros pode esperar da política e duas provas equestres. No sábado, 18 de Maio, vai realizar-se uma sessão de toureiro a pé comentado e, para finalizar, no dia 22, bailarico com a banda "Compis Del Cante" e uma vacada.

A organização é da Câmara Municipal de Azambuja em parceria com a Poisada do Campino, a União de Tertúlias de Azambuja, a Tertúlia Festa Brava e o Centro Hípico Lebreiro de Azambuja. O programa completo está disponível no site do município.