“Os caminhos para a liberdade” na Casa Manuel Guimarães em Tomar

No âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de abril decorreu, no dia 20 de Abril, a inauguração da exposição “Os Caminhos para a Liberdade” na casa Manuel Guimarães, iniciativa da Assembleia Municipal de Tomar. Foram expostos os trabalhos elaborados pelos alunos dos dois Agrupamentos de Escolas da cidade.

Os alunos do 10º ano do Agrupamento de Escolas Templários desenvolveram o tema através da utilização obrigatória da figura humana e de processos de síntese/simpli-ficação (por nivelamento ou acentuação) das imagens, a partir de referências da arte contemporânea e da propaganda de finais do séc. XX. No que diz respeito aos alunos do 11º ano, trabalharam a temática com a aplicação obrigatória das técnicas de cola-gem e/ou descolagem, inspirando-se em obras desde o Dadaísmo às Combine Pai-ntings de Robert Rauschenberg, assim como em cartazes de propaganda política, em murais e em obras de arte do período compreendido entre as décadas de 70 e 80 do séc. XX. Quanto aos alunos do 12º, o tema “50 anos do 25 de abril” foi desenvolvido sob a forma de ilustração de um poema de abril. O resultado final traduziu-se em distintas obras, coordenadas pelas docentes Marta Pernes e Ana Barrelas, em articulação com os docentes da disciplina de História. A exposição está aberta ao público até ao final do mês de junho.