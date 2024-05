partilhe no Facebook

Sala cheia em Mação para segunda edição do Festfado

A primeira Gala da Segunda Edição do Festfado decorreu em Mação, no dia 24 de Abril. Dora Maria, a anfitriã e produtora do Festfado, deu início ao espéctaculo acompanhada pelos músicos residentes Pedro Pinhal, Bruno Mira e Fernando Nani. Actuaram os fadistas Carolina Rodrigues, Hugo Faustino e Ana Lúcia, seguidos pelos bailarinos Mirella e Gabriel que dançaram acompanhados pela voz de Dora Maria e a Tuna da Universidade Sénior de Mação.

Na segunda parte da gala foi a vez da actriz Rita Ribeiro actuar, sendo brindada com uma ovação de pé por parte da plateia. A gala foi apresentada por Daniela Azevedo.

A próxima gala está marcada para dia 1 de Junho.