Torres Novas comemora o Dia Internacional da Família

O Município de Torres Novas vai celebrar o Dia Internacional da Família a 11 de Maio, com um conjunto de actividades no Jardim das Rosas para promover a intergeracionalidade, momentos de lazer e partilha, interacção e proximidade familiar. Entre as actividades gratuitas que estão previstas, entre as 10h00 e as 19h00, estão insufláveis, pinturas faciais, jogos tradicionais, árvore dos sonhos, modelagem de balões, adopção de animais, piquenique em família, yoga do risp, hora do conto ao ar livre e zumba colors family.

O Dia Internacional da Família é assinaldo a 15 de Maio para relembrar a importância da família e transmitir a mensagem de que é necessário união, respeito e compreensão para proporcionar um bom relacionamento entre todos.