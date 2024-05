Monumento aos antigos combatentes em São João da Ribeira

A União de Freguesias de São João da Ribeira e Ribeira de São João inaugurou um monumento de homenagem aos antigos combatentes, instalado junto ao Centro Cívico de São João da Ribeira. A cerimónia decorreu no dia 25 de Abril, tendo sido colocadas coroas de flores em homenagem aos combatentes já falecidos. Prestaram guarda de honra elementos da Escola de Sargentos das Caldas da Rainha.

Vários antigos combatentes assistiram à sessão, que contou com intervenções do presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, do presidente da União das Freguesias, Leandro Jorge, do presidente do Núcleo de Rio Maior da Liga dos Combatentes, José Carlos Santos, e do pároco local, Cláudio Rodrigues. Na inauguração estiveram ainda representantes dos Núcleos da Liga dos Combatentes de Rio Maior, Leiria, Peniche e Alcobaça,