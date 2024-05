Colectivo de poesia que se edita a partir do Entroncamento já vai no vigésimo primeiro número

Revista Nervo com poesia e ensaio

No dia 2 de Maio vai para as bancas e assinantes o vigésimo primeiro número da revista Nervo que se publica a partir do Entroncamento

A nova publicação reune poesia de Antom Laia (Espanha), Carlos Poças Falcao Claidio Daniel (Brasil), Gabriel Insausti (Espanha – traduzido por Luís Filipe Parrado), Helder Macedo, Joao Paulo Esteves da Silva,Jorge Roque, Lana Ruff (Brasil), Miguel Filipe Mochila, Rui Pires Cabral e Zetho Cunha Gonçalves. No ensaio há um texto de António Vieira sobre António Ramos Rosa e ainda poemas de e.e.cummings traduzidos por Luís Pignatelli. A imagem da capa e ilustrações no interior são de Francisca Carvalho. A revista tem direcção de Maria F. Roldão