Vem aí a 30ª edição do Congresso da Sopa em Tomar

O Congresso da Sopa está de volta ao Mouchão Parque, em Tomar, na sua 30ª edição. No todo serão servidas 37 sopas. O evento é organizado pelo Município de Tomar, em colaboração com restaurantes, associações e produtores de vinho do concelho. Durante o almoço haverá também animação e venda de produtos locais.

São esperadas milhares de pessoas em Tomar. A cidade foi a primeira do país a organizar este tipo de evento. Em 2023 o congresso contou com a presença de cerca de dois mil e quinhentos visitantes e um total de 42 sopas, mais cinco que este ano. No cardápio desta edição há sopas para todos os gostos, desde canjas de leitão e pato, sopa de bacalhau, sopas de peixe até sopa de favas com morcela ou sopa de caranguejo, entre muitas outras. A iniciativa conta com a participação de cozinheiros e trabalhadores dos restaurantes e associações colaboradoras do evento.

A degustação de sopas terá início às 12h30, do próximo dia 4 de Maio, e decorrerá apenas durante a hora de almoço, até que se esgotem as sopas. Cada pessoa poderá comer e repetir as sopas que desejar. Os bilhetes estão à venda no Posto de Turismo e CIRE e no próprio dia, junto ao Mouchão Parque, a partir das 10h00. O custo dos ingressos é de 2€ para crianças dos 6 aos 12 anos, 5€ para adultos, 12€ para família (2 adultos + 2 crianças) e o kit de congressista tem o valor de 3,50€.

Os restaurantes e associações do concelho que vão participar no congresso: Pingo Doce de Tomar, Almourol, Açúcar ao Quadrado, Adhoc, Associação de Pais e Enc. Educação dos Alunos da EB1e JI Freguesia Casais, Associação Thomar Honoris, CIRE, CIRE – Associação de Pais e Encarregados de Educação, Comer Com Amor, Ginginha, Escola Profissional de Tomar, Instituto Politécnico de Tomar, Lodge, Lúria, Manjar dos Templários, Marisqueira de Tomar, Ninho do Falcão, Picadeiro, Pica-Pau Amarelo, Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Minjoelho, Nabão, Tasquinha da Mitas e 116 Café Restaurante. Quanto aos produtores e adegas aderentes, vão marcar presença: Adega Casal Martins, Casa Agrícola Solar dos Loendros, Encosta do Sobral, Quinta Casal das Freiras e Herdade dos Templários.