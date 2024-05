Peça inspirada em Salgueiro Maia em cena em Santarém e Vale de Santarém

Associação Cultural do Vale de Santarém apresenta a peça “Salgueiro Maia… Ele ia de Santarém a caminho de Lisboa” no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, e na Sociedade Recreativa Operária do Vale de Santarém, nos dias 4 e 5 de Maio.

A Associação Cultural do Vale de Santarém, em parceria com o Veto Teatro Oficina, apresenta uma peça de teatro sobre Salgueiro Maia, no dia 4 de Maio, às 21h00, no Teatro Sá da Bandeira, no âmbito das Comemorações dos 50 anos do 25 Abril. A peça terá uma segunda apresentação no dia 5 de Maio, pelas 21h00, na Sociedade Recreativa Operária do Vale de Santarém. Os bilhetes custam 5 euros e podem ser adquiridos através dos números de telemóvel 967 563 485 ou 919 452 348.

A peça “Salgueiro Maia… Ele ia de Santarém a caminho de Lisboa” vai ser apresentada no dia 4 de Maio, às 21h00, no Teatro Sá da Bandeira, no âmbito das Comemorações dos 50 anos do 25 Abril. Trata-se de uma parceria entre a Associação Cultural do Vale de Santarém e o Veto Teatro Oficina, com encenação de José Ramos.

O espectáculo é uma narrativa cronológica de acontecimentos históricos, desde o final da 2ª Guerra Mundial, até ao 25 de Abril de 1974, que, de um ou outro modo, contribuíram para a Revolução dos Cravos, através da dança contemporânea, canções e música ao vivo, adequadas ao tempo da acção.

A iniciativa conta com o apoio do Município de Santarém/Santarém Cultura, Comemorações Abril Santarém, Círculo Cultural Scalabitano, Junta de Freguesia do Vale de Santarém e do Rancho Folclórico do Vale de Santarém e com parceria da Sociedade Recreativa Operária do Vale de Santarém.